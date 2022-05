Officieel een miljoen coronadoden in de Verenigde Staten

De president vindt dat de regering waakzaam moet blijven tijdens deze pandemie om zoveel mogelijk levens te redden. Het is volgens Biden van cruciaal belang dat het Congres behandelingen, tests en vaccins blijft ondersteunen en stimuleren.

Begin februari werd de grens van 900.000 coronadoden in de VS overschreden. Sindsdien is het gemiddeld aantal doden per dag sterk afgenomen. Het totale dodental ligt waarschijnlijk vele malen hoger, doordat niet iedereen zich de afgelopen twee jaar heeft laten testen op het coronavirus.

In Nederland zijn er tot nu toe 22.000 coronagerelateerde sterfgevallen. Gemiddeld sterven er hier nu nog drie mensen per dag met Covid-19.