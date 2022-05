Alleen al rond Kiev duizend burgerdoden, zegt VN-kopstuk Bachelet

In en om de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn de afgelopen weken meer dan duizend lichamen van burgers geborgen. Dat heeft de VN-commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, donderdag gezegd. In veel gevallen is er waarschijnlijk sprake van oorlogsmisdaden, zei ze.

‘Het aantal moorden, inclusief mogelijke standrechtelijke executies ten noorden van Kiev, is schokkend’, aldus Bachelet in een toespraak via videoverbinding met het hoofdkwartier van de Mensenrechtencommissie van de VN in Genève.

Deze commissie beslist donderdag of er een team wordt samengesteld dat officieel onderzoek gaat doen naar de gebeurtenissen in Kiev en andere Oekraïense regio’s in februari en maart.

Rusland ontkent dat het burgers aanvalt en spreekt sinds de inval van 24 februari van een ‘speciale militaire operatie’ om Oekraïne te ontwapenen en te ontdoen van anti-Russisch nationalisme. Oekraïne zelf en het Westen spreken van een agressieve oorlog zonder aanleiding.