Volgende week statiegeld op flesjes sap Albert Heijn

Statiegeld Nederland maakte in februari al bekend het statiegeldsysteem te openen voor alle sappen in plastic flessen. Albert Heijn stelde destijds deze ontwikkeling te omarmen, maar het duurde even om alles geregeld te krijgen. Vanaf donderdag 19 mei liggen de plastic sapflessen van het eigen merk waarop statiegeld zit in de schappen. Deze flesjes waren al volledig gemaakt van gerecycled plastic, stelt Albert Heijn.

Albert Heijn is niet de enige supermarkt die deze stap zet. Ook Lidl gaat statiegeld invoeren op alle plastic sapflessen. Deze maatregel wordt deze zomer van kracht. Vanaf dan kunnen verpakkingen met statiegeld bij alle 438 filialen in Nederland worden ingeleverd.

Flesjes met vers sap konden tot voor kort niet in het statiegeldsysteem ingevoerd worden. Dat kwam onder andere door de restanten die in de flesjes achterbleven. Er zit al een statiegeldverplichting op plastic flessen met frisdrank, water en sappen waar suiker of water aan is toegevoegd.