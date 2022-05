Russische centrale bank houdt rekening met sterkere krimp

De Russische centrale bank houdt rekening met een sterkere krimp van de economie door de vele westerse sancties. In zijn basisscenario gaat de bank uit van een krimp van tussen de 8 en 10 procent dit jaar, maar er is een zeer grote onzekerheid of dit scenario uit zal komen. Geopolitieke factoren, zoals nieuwe sancties en de kosten van de door Rusland gevoerde oorlog in Oekraïne, spelen daarbij mee, maar ook in hoeverre de economie zich aan kan passen aan de nieuwe omstandigheden.