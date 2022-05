MOJO: moeite met werven personeel, maar festivals niet in gevaar

Festivalorganisator MOJO zoekt in veel sectoren personeel, maar geeft aan dat de festivals hierdoor niet in aangepaste vorm hoeven te worden georganiseerd. "We verwachten dat we het personeel gewoon nog bij elkaar gaan krijgen", meldt een woordvoerder.

"Het kost dit jaar zeker meer moeite om personeel te werven", stelt de zegsman. De personeelstekorten zijn "over de hele breedte" voelbaar. "We zoeken nog mensen voor de beveiliging, barpersoneel, maar ook voor bijvoorbeeld video, licht, geluid en sanitair." Hij vermoedt dat dit "een voortvloeisel is van corona". "Wat je enerzijds ziet is dat veel zzp'ers de afgelopen twee jaar noodgedwongen ander werk hebben gezocht. Aan de andere kant zijn veel studenten voor de GGD gaan werken, zoals bij teststraten."

Toch zorgen die tekorten er niet voor dat de festivals die MOJO organiseert, waaronder Pinkpop, NN North Sea Jazz Festival en Down The Rabbit Hole, er dit keer anders uit komen te zien. "Nu is bijvoorbeeld het personeelstekort bij de Ajax-huldiging in het nieuws, maar dat is echt anders", stelt de zegsman. "Dat is een grootschalig evenement dat last minute moet worden georganiseerd. Dan ben je minder flexibel." MOJO weet daarentegen al "lang van tevoren" dat festivals op de planning staan. "We zien die natuurlijk al een tijdje aankomen."

MOJO heeft eerder samen met leveranciers een website gelanceerd voor het vinden van festivalpersoneel. Die wervingssite helpt, ziet MOJO. Bovendien neemt de werkgelegenheid bij de GGD in onder andere teststraten af, waardoor steeds meer mensen beschikbaar zijn, en wordt het weer mooier weer. "Dat helpt ook zeker mee. We denken wel dat het gaat lukken."