Weeronline: reeks zomerse dagen op komst

Volgende week belooft een zomerse week te worden, met dagelijks temperaturen ruim boven de 20 graden. In het zuiden van het land kan het kwik zelfs stijgen naar rond of boven de 25 graden, meldt Weeronline. Zonovergoten wordt het niet, want er zijn ook wolkenvelden. Een stevige onweersbui is volgens het weerbureau ook niet uitgesloten.

Vanaf het weekend loopt het kwik snel op. Zaterdag is het zonnig en wordt het bij weinig wind al 20 tot 25 graden. Zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en kan het in het binnenland 25 tot lokaal 28 graden worden. Ook op de stranden is het dan goed toeven, met een graad of 23.

Na het weekend houdt het warme weer aan. Later in de week kan lokaal zelfs de 30 graden worden aangetikt. Met name in het begin van de week valt af en toe een stevige bui, waar ook onweer bij kan zitten.

Omdat de zonkracht vrij hoog is, zonkracht 6, is insmeren aan te raden. Een onbeschermde huid kan bij deze hoeveelheid uv-straling in 15 tot 30 minuten verbranden.