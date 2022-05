Linkse oppositie wil sneller actie tegen groeiende armoede

De linkse oppositie in de Tweede Kamer is geschrokken van het stijgende aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselbanken. Sinds het begin van het jaar is dat met 15 procent gestegen, zegt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland tegen het Nederlands Dagblad. Het gaat om duizenden extra gezinnen die van hulp afhankelijk zijn.