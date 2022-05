Bloomberg: olie uit strategische reserves VS onderweg naar Europa

Tankers met olie uit de Amerikaanse strategische reserves zijn onderweg naar Europa, waaronder de haven van Rotterdam. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Verenigde Staten hebben olie uit die voorraden vrijgegeven om zo de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne tegen te gaan.

Bloomberg baseert zich onder meer op scheepvaartgegevens. Er zouden nu twee tankers onderweg zijn naar de Italiaanse havenstad Triëst en naar Rotterdam. Die schepen hebben olie aan boord die in Texas werd geladen. Eind april kwam in Rotterdam ook al een schip aan met olie uit de Amerikaanse strategische voorraden, aldus Bloomberg. Die voorraden worden ondergronds opgeslagen in Texas en Louisiana.

De VS en andere landen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hebben tientallen miljoenen vaten uit de reserves vrijgemaakt. In totaal gaat het om 240 miljoen vaten (van 159 liter), het hoogste aantal door de IEA-landen ooit.