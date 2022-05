Burgemeester Dijksma pleit voor grote rol steden in klimaataanpak

Steden moeten een veel prominentere rol krijgen in de wereldwijde aanpak van klimaatverandering, vindt burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma. Op het duurzaamheidscongres van lokale overheden in het Zweedse Malmö hield ze een pleidooi om stadsbestuurders meer te laten meepraten op belangrijke klimaatconferenties. Ze denkt dan bijvoorbeeld aan de VN-klimaattop COP27, die voor eind dit jaar gepland staat in Egypte.