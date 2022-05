Heineken en PostNL horen bij duurzaamste beursfondsen Damrak

Chipbedrijven als Besi en ASML, verfconcern AkzoNobel, Heineken en PostNL zijn opgenomen in een nieuwe lijst met duurzame beursfondsen. Beursuitbater Euronext zet de 25 duurzaamste AEX- en MidKap-fondsen van het Damrak namelijk in een aparte index. Via deze zogeheten ESG-index, die naast de bestaande indices zal bestaan, moet de zichtbaarheid van de duurzaamste bedrijven verbeteren.