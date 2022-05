Rode Kruis houdt situatie bij overvol Ter Apel in de gaten

Het Rode Kruis houdt de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel donderdag goed in de gaten, zo meldt een woordvoerder een dag nadat de hulporganisatie in allerijl bijsprong om asielzoekers met busjes naar een noodopvang te brengen. Naar schatting zijn ongeveer tachtig mensen naar Heerenveen vervoerd, waardoor niemand in de tenten hoefde te slapen die door het Rode Kruis bij Ter Apel waren geplaatst. De woordvoerder noemt de situatie onacceptabel. ‘We willen een structurele oplossing.’

Ter Apel, waar plek is voor 2000 asielzoekers, moet de laatste tijd vaak alarm slaan vanwege capaciteitsnood. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten mensen enige tijd buiten slapen omdat er geen plek meer was. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum. Het Rode Kruis besloot daarom woensdag de tenten te plaatsen, om een herhaling te voorkomen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vroeg woensdag de Veiligheidsregio Groningen om crisisnoodopvang in te zetten, waardoor mensen in bijvoorbeeld sporthallen kunnen worden ondergebracht. ‘Het schrijnende is dat er veel lege bedden voor vluchtelingen beschikbaar zijn’, zei Rode Kruis-directeur Van Schaik eerder. ‘Gemeenten die dat nog niet doen, moeten nú hun verantwoordelijkheid nemen.’

Van der Burg zei ook te verwachten dat het ernstige tekort aan plekken in Ter Apel nog bijna een week aanhoudt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er de komende tijd zo’n tweehonderd asielzoekers per dag naar het aanmeldcentrum komen.