Aandacht voor kwartaalcijfers Aegon en inflatiezorgen op Damrak

Op het Damrak gaat de aandacht van beleggers donderdag onder meer uit naar de cijfers van Aegon. De verzekeraar zag het nettoresultaat stijgen dankzij een flinke boekwinst op de verkoop van de onderdelen in Hongarije. Hoewel het kwartaalresultaat nog steeds negatief werd beïnvloed door overlijdensclaims in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus, ziet Aegon die invloed wel wegebben en ligt het bedrijf naar eigen zeggen op schema om de financiële doelstellingen te realiseren.

Daarnaast kauwen de markten nog na op het hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag voor koersdruk zorgde op Wall Street. Door de aanhoudende sterke stijging van de consumentenprijzen keerde de vrees dat de Federal Reserve de rente in de komende maanden agressiever gaat verhogen weer terug.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren zo’n 2 procent lager te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. In Azië gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 1,8 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds ruim 2 procent.

OCI

Naast Aegon openden ook Pharming, SBM Offshore, OCI en Sif de boeken. De aandelen van Philips en DSM noteren donderdag ex dividend, wat inhoudt dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Dit zorgt meestal voor koersdruk.

OCI profiteerde afgelopen kwartaal van de sterk vraag en gestegen prijzen voor kunstmest door de oorlog in in Oekraïne. Het bedrijf verdubbelde de omzet en zag de nettowinst verviervoudigen. Ook voor de rest van het jaar is de onderneming positief. Maritiem dienstverlener SBM Offshore zag de kwartaalomzet sterk stijgen en handhaafde de verwachtingen voor dit jaar.

Ajax

Biotechnoloog Pharming boekte in het eerste kwartaal iets meer omzet, maar zag de winst halveren door hogere kosten. De bouwer van funderingen voor windmolens Sif verklaarde een grotere vraag naar offshore windenergie te zien door de oorlog in Oekraïne en de wens van landen om af te stappen van Russische fossiele brandstoffen.

Ook Ajax staat in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub is voor de 36e keer kampioen van Nederland geworden. Buiten het Damrak kwam het Duitse industrieconcern Siemens met resultaten. Het bedrijf zag de nettowinst halveren door een financiële klap van zo’n 600 miljoen euro door de westerse sancties tegen Rusland.

De euro was 1,0500 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 104,54 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 106,47 dollar per vat.