Cryptomunten dalen weer door problemen rond stablecoin TerraUSD

Cryptomunten als bitcoin hebben opnieuw flink aan waarde verloren. Grote cryptomunten als bitcoin en ethereum daalden door problemen bij de stablecoin TerraUSD. Die zakte tot ver onder de dollar omdat er te weinig echt geld tegenover stond. Het idee van een ‘stablecoin’ is juist dat die een stabiele waarde heeft ten opzichte van één andere valuta, of een mandje daarvan.

In de afgelopen 24 uur ging de bitcoin bijvoorbeeld meer dan 14 procent omlaag, blijkt uit cijfers van Coinmarketcap, een site die de gegevens van veel cryptobeurzen samenvoegt. Eén bitcoin is nu minder dan 27.000 dollar (omgerekend 25.600 euro) waard. Zo laag stond de digitale munt niet meer sinds december 2020. Ethereum verloor in 24 uur haast 23 procent. Die munt is nu 1831 dollar waard.

De problemen rond TerraUSD spelen al enige tijd. Die digitale munt hoort 1 dollar waard te zijn, maar bewoog afgelopen nacht tussen de 20 en 70 dollarcent voor een munt. De partij achter de stablecoin probeert ondertussen zo’n 1,5 miljard dollar op te halen om de TerraUSD te ondersteunen.

Verschillende crypto-investeerders maken zich door de situatie rond TerraUSD weer zorgen over hoe volwassen de cryptomarkt is en hoe zeker hun investeringen zijn. Dat heeft geleid tot de nodige verkopen en sterke koersdalingen.