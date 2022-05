Winkelbedrijf Fast Retailing zakt op lagere Japanse beurs

Het Japanse winkelbedrijf Fast Retailing, eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde donderdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. De stemming op de Aziatische markten was overwegend negatief na het sterker dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten kwam. De hoge inflatie zet de koopkracht van consumenten onder druk en dwingt de centrale banken om de rentes te verhogen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent in de min op 25.748,72 punten. Naast Fast Retailing, dat bijna 5 procent verloor, behoorde ook Suzuki tot de staartgroep met een min van meer dan 4 procent na tegenvallende resultaten van de Japanse autofabrikant. Concurrent Toyota hield de schade beperkt tot een min van 1 procent. Het autoconcern zag de winst in het afgelopen boekjaar stijgen, maar verwacht in het huidige jaar meer tegenwind vanwege duurdere materialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en toeleveringsproblemen door de coronalockdowns in China. Techconcern Panasonic, dat ook met cijfers kwam, daalde dik 1 procent.

Toshiba won bijna 1 procent na berichten dat de investeerders Blackstone en KKR een gezamenlijk bod overwegen op het Japanse concern. Techinvesteerder SoftBank, die na sluiting van de markt met resultaten kwam, kelderde ruim 7 procent.

Hongkong en China

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds ruim 2 procent lager. De Chinese techbedrijven stonden onder druk na de koersverliezen in de Amerikaanse techsector. Webwinkelconcern Alibaba zakte 6 procent. Ook greep de Hongkongse monetaire autoriteit voor het eerst sinds 2019 in op de valutamarkt om de waarde van de Hongkongse dollar te ondersteunen.

De beurs in Shanghai daalde 0,8 procent. Vicegouverneur Chen Yulu van de Chinese centrale bank herhaalde dat stabilisering van de economische groei de topprioriteit is en dat de centrale bank zal ingrijpen om de zwakke sectoren te ondersteunen. De All Ordinaries in Sydney zakte 1,6 procent en de Kospi in Seoul verloor 1,5 procent.