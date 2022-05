Minister: Duitsland komt mogelijk winter door zonder Russisch gas

Duitsland kan mogelijk deze winter al zonder Russisch gas, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. ‘Als we volle gasopslagen hebben en twee van de vier drijvende lng-fabrieken die we hebben geleaset aangesloten zijn en we genoeg energiebesparingen doen, kunnen we de winter doorkomen’, zei economieminister Robert Habeck in het zakentijdschrift WirtschaftsWoche.