Centrale examens gaan weer beginnen

De centrale examens in het voortgezet onderwijs gaan donderdag om 9.00 en 13.30 uur beginnen, althans voor de meeste kandidaten. Een deel van de leerlingen in kwestie is vorige maand al begonnen. Vmbo’s mochten namelijk al sinds 4 april digitale examens afnemen. In totaal doen dit jaar ruim 188.000 scholieren examen.

In het vmbo proberen meer dan 92.000 leerlingen het felbegeerde papier te verwerven, op de havo’s bijna 55.000 en in het vwo bijna 41.000. Dat valt in ieder geval op te maken uit de aantallen door de scholen bestelde examens, de hoeveelheid kandidaten kan in werkelijkheid iets lager uitpakken doordat het onderwijs gewoon ruim voldoende examens in huis wil hebben.

Het eerste tijdvak van de examens eindigt op 30 mei. De uitslag krijgen de meeste leerlingen op 9 juni. Later in juni volgt het tweede tijdvak van tien dagen. Daarin kunnen scholieren een herkansing doen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om dan pas de eerste poging te doen, bijvoorbeeld omdat ze zich langer willen voorbereiden of ziek zijn (geweest). Dat mag voor zoveel vakken als de eindexamenkandidaat zelf wil. Het hele eindexamen pas afleggen in het tweede tijdvak is dus ook een optie. In juli is dan nog het derde tijdvak voor herkansingen.

Examenkandidaten kunnen één eindcijfer niet mee laten tellen voor de uitslag, maar dat mag geen kernvak (Nederlands, Engels en wiskunde) zijn. Deze mogelijkheid staat los van de herkansingen. Het cijfer voor dit vak komt wel op de cijferlijst te staan, maar het telt dus niet mee voor het behalen van het diploma.