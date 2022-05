Strafzaak over neersteken vrouw in bijzijn eigen kind

De man die ervan wordt verdacht in september vorig jaar zijn ex-vriendin op klaarlichte dag in Den Bosch te hebben doodgestoken, staat donderdag terecht in de rechtbank in Den Bosch. Het 34-jarige slachtoffer werd woensdag 8 september aan het Ploossche Hof in Den Bosch neergestoken, in het bijzijn van haar 1-jarige kind. Meerdere mensen waren getuige van het geweld.