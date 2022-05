Schikking van bijna 1 miljard dollar in zaak flatdrama Miami

Het twaalf verdiepingen tellende flatgebouw stortte in de nacht van 23 op 24 juni vorig jaar grotendeels in. Daarbij kwamen 98 mensen om het leven. Bergingswerkers zochten meer dan een maand naar lichamen in het puin. De oorzaak van de ramp is nog altijd onduidelijk, maar drie jaar eerder was al gewaarschuwd voor de staat van het veertig jaar oude pand.

In de schikkingszaak waren tien partijen aangeklaagd, waaronder de gemeente Surfside, projectontwikkelaars, de vereniging van eigenaren van het complex en ingenieursbureaus. Het is uitzonderlijk dat zo’n grote schikkingszaak in minder dan een jaar wordt afgehandeld. Hoe het geld wordt verdeeld onder de overlevenden en nabestaanden is nog onbekend.

De Miami Herald won maandag de prestigieuze Amerikaanse Pulitzerprijs voor de verslaggeving over de ramp. De krant kreeg de prijs in de categorie breaking news.