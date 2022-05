Techbedrijven in de uitverkoop op New Yorkse aandelenbeurzen

De aandelenbeurzen in New York zijn met aanzienlijke verliezen geëindigd. Vooral techbedrijven, waaronder Tesla en Apple, gingen hard onderuit door de vrees die de nieuwste inflatiecijfers hebben veroorzaakt bij beleggers. De prijsstijgingen in april waren iets minder hevig dan in de voorgaande maand, maar op financiële markten werd rekening gehouden met een sterkere rem op de inflatie.