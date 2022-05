Fans zien Ajax op voorsprong komen in volle cafés in Amsterdam

In de Lange Leidsedwarsstraat en op het Leidseplein is het volle bak in de kroegen met honderden Ajaxfans die er voetbal kijken. Ook op straat lopen honderden supporters in het rood-wit. Sommigen steken fakkels af. Bij winst van Ajax op Heerenveen zijn de Amsterdammers voor de 36e keer kampioen van Nederland.

De Ajacieden liggen op koers, het staat 3-0. Bij winst worden de voetballers direct na het duel gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.

Eerder woensdag verzamelden zich supporters op het Leidseplein, dat samen met het Rembrandtplein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, evenals de omgeving van de Johan Cruijff ArenA. Dat geldt tot 02.00 uur. Iedereen in die gebieden kan preventief worden gefouilleerd.