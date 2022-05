Financiële baas Moderna na dag weg om onderzoek bij vorig bedrijf

De financieel topman van Moderna is één dag nadat hij aan zijn functie begon al weer opgestapt. De in april benoemde Jorge Gomez kwam over van de Amerikaanse fabrikant van tandheelkundige apparatuur Dentsply Sirona. Dat bedrijf kondigde deze week een intern onderzoek aan naar het eigen financiële beleid, waarna Gomez opstapte bij de coronavaccinmaker.