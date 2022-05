Extra voer voor dieren in Oostvaardersplassen door droogte

Staatsbosbeheer start donderdag met het bijvoeren van de heckrunderen en de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat gebeurt normaal alleen in de wintermaanden. Nu is bijvoeren nodig omdat het gras in het natuurgebied onvoldoende groeit door de aanhoudende droogte. Daarnaast vreten tienduizenden ganzen de graslanden nog even kaal voordat ze voor de zomer vertrekken naar hun broedgebieden in Noord-Rusland. De conditie van vooral de heckrunderen maakt het nodig om de dieren bij te voeren, aldus de dienst.