Schrijver Jeroen Brouwers is woensdag overleden in een ziekenhuis in Maastricht. Dat meldt zijn uitgeverij, Atlas Contact. Hij was 82 jaar.

In 1964 maakte hij zijn debuut met de verhalenbundel Het mes op de keel. Met Bezonken rood (1981), waarin hij de toestanden in een jappenkamp beschreef, verwierf hij bredere bekendheid. Zijn laatste boek, Cliënt E. Busken, werd bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2021.