Wall Street omlaag na tegenvallend inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag omlaag na een tegenvallend inflatiecijfer. De inflatie in de grootste economie ter wereld viel in april wat terug, maar de prijsstijgingen waren nog altijd heviger dan verwacht. Beleggers hadden op een duidelijker signaal gehoopt dat de inflatie zijn piek heeft bereikt.

Het leven van Amerikanen werd in april 8,3 procent duurder. In maart gingen de consumentenprijzen nog met 8,5 procent omhoog. Dat was het hoogste niveau sinds december 1981. Economen hadden vooraf gerekend op een afname van de inflatie tot 8,1 procent. Om de sterke prijsstijgingen tegen te gaan is de Amerikaanse centrale bank in maart al begonnen met de rente te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 32.085 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3981 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 11.585 punten.

Moderna

Moderna verloor 1,8 procent. De vaccinmaker kondigde het vertrek aan van zijn financiële topman Jorge Gomez vanwege een lopend intern onderzoek naar onder meer de boekhouding bij zijn voormalige werkgever Dentsply Sirona.

Coinbase zakte 22 procent. De grootste Amerikaanse beurs voor cryptomunten kampte met de koersdalingen van cryptomunten als bitcoin en dook in het eerste kwartaal in de rode cijfers. Ook de omzet viel tegen. Daarnaast zag het platform het aantal gebruikers teruglopen.

Wendy’s

Occidental Petroleum klom 2,2 procent. De olieproducent boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij de sterk gestegen olieprijzen. Het platform voor videogames Roblox daalde 1,7 procent na een groter dan verwacht kwartaalverlies.

Wendy’s boekte minder omzet en winst dan verwacht door hogere kosten voor voedingsmiddelen en personeel. De fastfoodketen werd bijna 10 procent minder waard. Donutketen Krispy Kreme won daarentegen 4 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

Philip Morris

Peloton steeg een fractie. De maker van op internet aangesloten hometrainers en loopbanden raakte een dag eerder bijna 9 procent kwijt na een tegenvallende kwartaalupdate.

Philip Morris won 1 procent. De producent van sigarettenmerken als Marlboro, L&M, Chesterfield en Philip Morris heeft een akkoord bereikt met Swedish Match over een overname. Het Amerikaanse bedrijf betaalt omgerekend ruim 15 miljard euro voor de Zweedse producent van rookvrije tabak.

De euro was 1,0561 dollar waard, tegen 1,0541 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent meer op 104,32 dollar. Brentolie werd 3,9 procent duurder op 106,57 dollar per vat.