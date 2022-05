Bloomberg: EU bereid brexitdeal met Britten op te schorten

Volgens de krant The Times is het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bezig een wetsontwerp op te stellen dat eenzijdig de verplichte douanecontroles opheft voor goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden gestuurd. Volgens het wetsontwerp hoeven bedrijven in Noord-Ierland zich daarnaast niet meer aan EU-regels en -wetgeving te houden. Na het vertrek van de Britten uit de EU werd afgesproken dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese interne markt, hoewel Noord-Ierland onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.

Maar de regering van premier Boris Johnson wil af van die douanecontroles en Londen wil daarom een nieuwe overeenkomst sluiten met Brussel over de status van Noord-Ierland. Een harde grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland zou tegen het vredesakkoord indruisen dat de Britse en Ierse regeringen in 1998 sloten en dat een einde maakte aan het gewelddadige conflict tussen pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken.

Brussel zou bij een opheffing van de afspraken dus de brexitdeal met het Verenigd Koninkrijk kunnen opschorten, waardoor het weer nieuwe handelsbelemmeringen kan opwerpen tegen de Britten. Een dergelijk besluit van de EU zou wel de steun nodig hebben van alle lidstaten.