Frankrijk stopt met mondkapjesplicht in het openbaar vervoer

Het is in Frankrijk straks niet meer nodig om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran is het mondkapje vanaf maandag niet meer verplicht. Daarmee is een van de laatste maatregelen tegen het coronavirus afgeschaft.

Véran raadt wel nog steeds aan een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, zeker voor kwetsbare mensen, omdat het virus nog niet verdwenen is uit Frankrijk. Het aantal coronabesmettingen ligt nu op gemiddeld zo’n 35.000 per dag. Eind januari waren dat er gemiddeld nog bijna tien keer zoveel.

Het mondkapje is in Frankrijk nu alleen nog verplicht in zorginstellingen en ziekenhuizen. Daar hanteert Frankrijk ook nog de coronapas. Volgens het 3G-beleid moeten mensen in zorginstellingen gevaccineerd, genezen of getest zijn voor ze daar naar binnen mogen.