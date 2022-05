GroenLinks en PvdA 'teleurgesteld' na gesprek over Voorjaarsnota

GroenLinks en de PvdA zijn teleurgesteld over het gesprek over de Voorjaarsnota dat ze woensdag voerden met premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag (Financiën). De afvaardiging van het kabinet kwam niet met concrete punten, zeiden partijleiders Jesse Klaver (GL) en Attje Kuiken (PvdA) na afloop.

Rutte en Kaag spreken deze week met alle oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Klaver dacht "dat we meer informatie zouden krijgen over waar zij staan. We misten de urgentie". Het is hem nog steeds onduidelijk wat het kabinet zelf wil. "We hebben nul plannen gehoord. Ze wilden langskomen, dat hebben ze drie weken gehypet. Dat gebrek aan ambitie, na zo'n lange formatie, is echt stuitend."

Dat Rutte het na afloop zelf een goed gesprek noemde, daar koopt Klaver weinig voor. "Als de premier hier van het dak valt staat hij nog op en zegt hij 'het was best een goede val'. Die man is altijd optimistisch, dat doet hij al tien jaar. Het is tijd dat mensen het zien, dat dat zijn modus operandi is. Trap er niet in."

Debat

Kuiken had meer verwacht van het gesprek, zei ze. "Een jaar na de formatie zitten we in een grote crisis, ik verwacht meer urgentie. Ik geef nooit zomaar op, maar dit was niet het gesprek waar ik op hoopte."

Klaver en Kuiken vinden allebei dat er snel een debat moet komen over de inzet voor de Voorjaarsnota. Daar werd dinsdag al een voorstel voor ingediend, maar dat werd weggestemd door de coalitie. "Jammer en zorgelijk", vindt Klaver. "We hadden beloofd dat we een andere manier van politiek gaan bedrijven. Daar hoort bij, meer debatten op hoofdlijnen. Dat dat wordt tegengehouden door de coalitie, dat zegt heel veel over hen."