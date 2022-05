OM gaat Duitsland om overlevering verdachte Geldermalsen vragen

Het Openbaar Ministerie heeft de procedure in gang gezet die ervoor moet zorgen dat de verdachte van het doden van een moeder en haar kind in Geldermalsen vanuit Duitsland overgeleverd wordt aan Nederland. De stukken worden voorbereid, meldt een woordvoerder woensdag. Zodra de stukken in Duitsland binnen zijn, buigt een Duitse rechter zich binnen tien dagen over de kwestie.

De man werd in de nacht van maandag op dinsdag aangetroffen in een auto in Duitsland. Volgens meerdere media gaat het om de vader van het kind en de partner van de vrouw, maar dit wordt niet bevestigd. Wel kan door het OM worden gezegd dat het drietal op hetzelfde adres aan de Emmalaan woonachtig was.

De lichamen van de vrouw en het zoontje werden maandagochtend aangetroffen nadat er een melding over een brand in de woning werd gedaan. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.