Minister: economie Oekraïne krimpt met 45 procent dit jaar

De economie van Oekraïne zal dit jaar naar verwachting met 45 procent krimpen als gevolg van de Russische invasie in het land. Die voorspelling deed de Oekraïense minister van Financiën woensdag. Hij voegde daar aan toe dat de regering vastbesloten is om haar schulden volledig af te lossen.

De krimp die Oekraïne voorziet is groter dan de ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). Die gingen uit van een economische krimp van 30 tot 35 procent.

‘De Oekraïense bevolking betaalt een enorme prijs, en die prijs kan niet worden geraamd,’ zei Serhi Martsjenko tijdens de jaarlijkse vergadering van de EBWO in het Marokkaanse Marrakech. ‘Wat wel kan worden ingeschat, is de prognose van de daling van het bruto binnenlands product. We zitten rond de 45 procent dit jaar’, aldus de minister via een videoverbinding.

Het land probeert bij te blijven met zijn betalingen op internationale obligaties sinds de invasie van Rusland op 24 februari. Het land moet op 1 september 1 miljard dollar (950 miljoen euro) betalen op een dollarobligatie en heeft als gevolg van de oorlog te maken met een maandelijks begrotingstekort van 5 miljard dollar.

Martsjenko erkende dat het land extra inkomstenbronnen moet zien te vinden om het gat te financieren. Het land kan volgens hem ‘62 procent van de primaire begrotingsbehoefte’ dekken, zonder de militaire uitgaven mee te rekenen. ‘We hebben al meer dan 2,2 miljard dollar met oorlogsobligaties opgehaald’, voegde Martsjenko eraan toe. ‘Militaire obligaties zijn een belangrijke investering om de staatsbegroting in oorlogstijd te ondersteunen.’