Amerikaanse inflatie neemt licht af tot 8,3 procent in april

De inflatie in de Verenigde Staten is in april licht afgenomen, waarmee de hoop wat is toegenomen dat de piek van de prijsstijgingen is bereikt. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,3 procent op jaarbasis. In maart gingen de consumentenprijzen in ‘s werelds grootste economie nog met 8,5 procent omhoog. Dat was het hoogste niveau sinds december 1981.