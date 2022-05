Ombudsman: burger dupe van stille overheid in formatiejaar 2021

De overheid was in het coronajaar 2021, waarin politiek Den Haag bovendien vooral bezig was met de chaotische kabinetsformatie, veel te stil. Nederlanders zijn daarvan de dupe geworden, zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. ‘De burgers hebben ons laten weten dat ze enorm veel last hebben gehad van die stilstand’, aldus Ombudsman Reinier van Zutphen.

In 2021 zijn te veel zaken in de ‘wachtstand’ gezet en leiderschap ontbrak. Nu belooft het nieuwe kabinet veel, maar ‘het is nu tijd voor concrete daden en snelheid’.

Van Zutphen vraagt verder aandacht voor jongeren, ondernemers en mensen met een kleine portemonnee die stuk voor stuk hard zijn geraakt door de coronacrisis. Ook nu het virus niet meer zo’n stevige greep op de samenleving heeft, blijven deze groepen pijn voelen, zegt de Nationale Ombudsman. De Ombudsman helpt burgers bij hun klachten tegen de overheid, en adviseert het kabinet over de omgang met de burger.

Langdurige gevolgen

De overheid moet deze groepen volgens hem niet uit het oog verliezen. Er is een risico dat mensen langdurig arm blijven in de nasleep van de crisis.

Ook zijn er zorgen over ‘mensen die met langdurige gevolgen van covid te maken hebben en voor wie ontslag dreigt’ en ondernemers ‘die door de beperkende maatregelen te diep in hun financiële reserves moesten tasten’. Voor die groep dreigen de problemen zich op te stapelen. ‘Is de overheid er ook nog voor hen als straks de urgentie van de pandemie is verdwenen?’ vraagt Van Zutphen zich af.

Verder benadrukt hij dat slecht beleid niet gerepareerd kan worden met de ‘menselijke maat’. Die term wordt door overheden gebruikt om aan te geven dat er in de uitvoering rekening gehouden wordt met de situaties van individuen. Maar dat ‘verhult dat het beleid in de basis niet goed was en dát moet worden aangepakt’.