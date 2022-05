Bijna 5600 kilo coke onderschept in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven is bij verschillende vangsten tussen 17 april en 10 mei bijna 5600 kilo cocaïne onderschept. De drugs kwamen hoofdzakelijk uit Midden- en Zuid-Amerika.

Volgens het Openbaar Ministerie was de grootste vondst op 17 april, toen in drie grote kratten in totaal 2000 pakketten met verdovende middelen uit Costa Rica werden aangetroffen.

Volgens het OM worden drugsbendes steeds vindingrijker in het vinden van verstopplekken. Zo kwam er een partij van 1260 pakketten cocaïne aan het licht in een lading gitaren uit Amerika. De container waarin ze zaten was via Panama naar Rotterdam gekomen.

Ook kwamen er drugs tevoorschijn uit een koelcontainer met druiven uit Chili, een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek en uit ladingen koper en schroot uit Peru.