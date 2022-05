Zorgverzekeraars bezorgd over toegang tot ggz

Zorgverzekeraars zeggen zich zorgen te maken over de toegang van patiënten tot de geestelijke gezondheidszorg (ggz), onder meer doordat afdelingen plotseling worden gesloten door financiële problemen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nemen de wachttijden voor patiënten niet af en nemen de uitgaven aan de ggz-zorg alleen maar toe, staat in een brief over de problemen aan de Tweede Kamer.