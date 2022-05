Maximale celstraf Piet Costa als leider in martelcontainerzaak

De rechtbank heeft woensdag forse celstraffen opgelegd in de geruchtmakende zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. De 50-jarige Roger P., alias Piet Costa, kreeg de maximaal mogelijke celstraf opgelegd.

P. is onlangs in Rotterdam veroordeeld tot vijftien jaar voor onder meer grootschalige, internationale handel in cocaïne. De rechtbank moest in de martelcontainerzaak met die Rotterdamse veroordeling rekening houden. In totaal - voor beide zaken - kan P. maximaal zeventien jaar en negen maanden opgelegd worden. De rechtbank veroordeelde P. woensdag tot 33 maanden cel.