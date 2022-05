Pro-Russische leider in regio Cherson wil Russische annexatie

De pro-Russische autoriteiten in de Oekraïense regio Cherson willen dat het gebied door Rusland wordt geannexeerd. Een regionale functionaris zegt woensdag tegen het Russische persbureau TASS dat de regio van plan is dit verzoek te doen bij president Vladimir Poetin.

Poetin heeft vlak voor de Russische invasie in Oekraïne begon, de onafhankelijkheid erkend van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk. De regio Cherson wil niet als onafhankelijk worden gezien, maar worden opgenomen als volwaardig deel van Rusland. De functionaris verwacht dat Cherson aan het eind van het jaar Russisch is.

Cherson was de eerste grote stad die in Russische handen kwam na de inval in Oekraïne. Inmiddels heeft Rusland de regio vrijwel volledig onder controle. Het Kremlin reageerde dat de inwoners van de regio zelf mogen bepalen of ze bij Rusland willen horen of niet.

Strategisch belang

De Zuid-Oekraïense regio Cherson ligt ten noorden van de Krim en is van strategisch belang. Het is de enige manier om de Krim via Oekraïne te bereiken en is dus belangrijk voor de bevoorrading van het schiereiland. Bovendien ligt het op de route van Rusland naar Transnistrië. In die Moldavische streek zitten veel pro-Russische separatisten. Een Oekraïense commandant zei eerder dat Rusland het hele zuiden van Oekraïne wil innemen om zo die verbinding te kunnen maken.

In 2014 annexeerde Rusland de Krim nadat het daar op het schiereiland een referendum over had georganiseerd. De Verenigde Naties beschouwen het referendum op de Krim als illegaal en erkennen de annexatie niet.