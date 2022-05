Door sancties bijna 80 procent minder auto’s verkocht in Rusland

In Rusland zijn in april bijna 80 procent minder auto’s verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit gegevens van de associatie voor Europese bedrijven in Rusland. Autoproducenten kregen te maken met sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en besloten ook zelf geen zaken meer te doen met het land. Bedrijven die auto’s maken in Rusland, konden dat minder doen doordat onderdelen opraakten.