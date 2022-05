Brussel wil strengere regels online financiële dienstverlening

Consumenten die online financiële contracten afsluiten, bijvoorbeeld voor een verzekering of lening, moeten beter beschermd worden tegen onvolledige informatie en overhaaste aankopen. De Europese Commissie schroeft de EU-regels voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners aan, nu er steeds meer via het internet wordt gehandeld en consumenten ook over de grens shoppen.