Ook tweede poging mislukt om stadsbestuur in Den Haag te vormen

Den Haag heeft voorlopig geen nieuw college. Ook een tweede formatiepoging, onder leiding van verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller van D66, is mislukt. Voorlopig is er geen meerderheidscoalitie te vinden, bevestigen bronnen rond de collegevorming woensdag na berichten van AD en Omroep West. De verkenners komen later op de dag met een verklaring.