Vandaag Inside keert maandag terug op tv met Johan Derksen

Het programma Vandaag Inside keert maandag terug op televisie. Dat bevestigt Johan Derksen na berichtgeving van het AD. Niet alleen Wilfred Genee en René van der Gijp, maar ook Derksen zelf is weer in het programma te zien. Nadere toelichting geeft Derksen niet. Volgens hem komt Talpa in de loop van woensdag met een verklaring.

Talpa is niet bereikbaar voor een reactie. De drie presentatoren besloten bijna twee weken geleden te stoppen na een storm van commotie over een bekentenis van Derken, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zij dat er geen penetratie was geweest.