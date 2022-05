NVJ: dood Al Jazeera-journaliste toont kwetsbaarheid journalisten

De dood van Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh laat zien ‘hoe kwetsbaar de positie van journalisten in oorlogssituaties is’, zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). ‘Het is evident dat journalisten nooit slachtoffer zouden mogen worden van hun functie.’ Daarom moet onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de toedracht, stelt de NVJ, en moeten de ‘verantwoordelijken worden vervolgd’.

Abu Akleh, een bekende verslaggeefster van de Arabische zender Al Jazeera, is woensdagochtend doodgeschoten bij schermutselingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Ze deed verslag van een inval in een vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin. Bij een confrontatie tussen het Israëlische leger en gewapende Palestijnse strijders kreeg ze een kogel door het hoofd, aldus de Palestijnse autoriteiten. Twee andere journalisten zouden gewond zijn geraakt. Het gaat om een producer van Al Jazeera en een journalist van een Palestijnse krant.

Daarmee laat ‘de praktijk’ zien dat het werk van journalisten in oorlogsgebieden ‘zeer risicovol is’, stelt Bruning. Het is volgens hem ‘in alle gevallen belangrijk dat de onafhankelijke positie van journalisten in oorlogssituaties in acht wordt genomen’, maar ‘dat is hier helaas niet gebeurd.’ Niet alleen de secretaris pleit voor het doen van onderzoek naar de toedracht. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, schrijft op Twitter dat ‘de feiten en omstandigheden moeten worden onderzocht’. De minister stelt dat de vrijheid van de pers en de veiligheid van journalisten ‘onmisbaar’ zijn ‘voor vrije en democratische samenlevingen’.

Een fotograaf van het Franse persbureau AFP was ter plaatse toen de journaliste stierf. Die zegt dat de 51-jarige vrouw is doodgeschoten door Israëlische militairen en meldt dat ze een persvest droeg. Volgens Al Jazeera werd de journaliste gedood door het Israëlische leger, maar de Israëlische premier Naftali Bennett wijst naar Palestijnse strijders.