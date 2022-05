Rechters deden vorig jaar in meer zaken uitspraak dan in 2020

Rechters hebben in 2021 in ruim 1,4 miljoen zaken uitspraak gedaan, een stijging van 4 procent in vergelijking met 2020. Dit staat in het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak dat woensdag wordt gepresenteerd. Het aantal zaken ligt nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis. In 2019 werd uitspraak gedaan in ruim 1,5 miljoen rechtszaken.