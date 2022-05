Brussel wil verplichte kinderpornojacht internetbedrijven

Overheden breken zich al jaren het hoofd over de strijd tegen online kinderporno en ander schadelijk materiaal. In het vorige decennium is het aantal meldingen van seksueel kindermisbruik in de EU verveertigvoudigd. Tijdens de coronapandemie is de vloed aan beelden en fora waar daders slachtoffers proberen te vinden schrikbarend toegenomen, waarschuwen kinderbeschermingsorganisaties. Meer dan 60 procent van de online kinderporno is ondergebracht op Europese servers.

De Europese Commissie wil nu nieuwe regels stellen om kinderen, die steeds meer tijd op internet doorbrengen, te beschermen tegen misbruik, pesten en nepnieuws. ‘Bedrijven moeten online kinderpornografisch materiaal opsporen, melden en verwijderen ongeacht waar ze gevestigd zijn’, stelt het dagelijks bestuur van de EU. De verantwoordelijke toezichthouders in iedere EU-lidstaat moeten daarop toezien. Ook komt er een Europees expertisecentrum dat de onderlinge samenwerking en uitwisseling moet bevorderen.

Burgerrechtenorganisaties vrezen dat de nieuwe regels de internetvrijheid beperken en de privacy op de helling gaat. Maar de commissie beklemtoont dat bedrijven steeds voor de minst ingrijpende aanpak moeten kiezen en dat anonimiteit de regel is tot het moment dat er werkelijk van kindermisbruik sprake lijkt.