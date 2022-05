Het statistiekbureau CBS heeft becijferd dat 1675 kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders in de periode van 2015 tot en met 2021 uit huis zijn geplaatst. Dat is hoger dan het eerder gepubliceerde cijfer van 1115 uit huis geplaatste kinderen.

Het cijfer pakt hoger uit omdat het CBS eerder slechts gegevens had over de periode van 2015 tot en met 2020 en bovendien in de tussentijd meer gedupeerden zich hebben gemeld.