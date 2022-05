Leider Zuid-Ossetië wacht goedkeuring Rusland af voor referendum

De nieuwe president van Zuid-Ossetië Alan Gaglojev wil een ‘signaal’ van Rusland afwachten voordat hij een referendum organiseert over toetreding tot dat land. De vorige leider van de afvallige Georgische regio was van plan dit referendum te houden, maar Gaglojev vindt dat dit niet kan zonder Russische steun.

Gaglojev won zondag de verkiezingen in Zuid-Ossetië van zijn voorganger Anatoli Bibilov. Hij benadrukt ook een voorstander te zijn van een referendum, maar dat niet als een beslissing te zien die de regio eenzijdig kan nemen. Voor Georgië is een referendum onacceptabel, omdat het Zuid-Ossetië nog altijd als deel van het land beschouwt.

Moskou erkent de Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië als onafhankelijke republieken sinds 2008. Rusland trok toen Georgië binnen en veroverde Zuid-Ossetië binnen een dag. Rusland zei die oorlog te beginnen vanwege een genocide op de Russische bevolking. De Russische invasie in Oekraïne begon met een vergelijkbare redenering.

Rusland heeft de zelfverklaarde republieken in Georgië financieel gesteund en heeft er nog altijd troepen gestationeerd. Eerder liet het Kremlin weten dat van een referendum over toetreding tot Rusland voorlopig geen sprake is.