Prosus aan kop in AEX, Ahold Delhaize onderaan na cijfers

Prosus stond woensdag bovenaan in de Amsterdamse AEX-index. De techinvesteerder profiteerde van het herstel in de Chinese techsector, waarin het via Tencent een belang heeft. Beleggers waren daarentegen niet onder de indruk van de resultaten van Ahold Delhaize en stuurden het supermarktconcern flink lager.

Daarnaast wordt nog gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De markten hopen dat de inflatie in april iets is afgenomen ten opzichte van de 8,5 procent in maart.

De hoofdindex op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,4 procent op 678,93 punten. De MidKap klom 1 procent tot 981,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,8 procent.

ASMI

Naast Prosus (plus 7,5 procent) stonden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in de kopgroep, met plussen tot 3,9 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell deden eveneens goede zaken en wonnen 3,9 procent en 2 procent.

Ahold Delhaize zakte 5,6 procent. Topman Frans Muller sprak van een sterke start van het jaar waarin consumenten relatief veel bleven uitgeven in de supermarkt. Ook is het concern wat positiever geworden over de winstontwikkeling. Volgens kenners wordt de hogere winstverwachting vooral veroorzaakt door de sterkere dollar. Bij webwinkel bol.com, die later dit jaar naar de beurs wordt gebracht, daalde de omzet.

Alfen

Alfen was de grote winnaar in de MidKap met een plus van 14 procent. De energiespecialist blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en zag de omzet flink stijgen.

In Frankfurt steeg TUI 3 procent. Het grootste reisbureau ter wereld verwacht dit jaar weer winst te boeken dankzij een herstel van de vakantieboekingen na de coronapandemie. Thyssenkrupp dikte 11 procent. Het Duitse industriële concern verhoogde zijn omzetverwachting na sterke kwartaalcijfers.

Bayer

Bayer zakte 6,6 procent. De Amerikaanse regering heeft het Hooggerechtshof gevraagd om het beroep van het Duitse chemieconcern tot afwijzing van claims van consumenten die beweren kanker te hebben gekregen van de onkruidverdelger Roundup, niet in overweging te nemen.

In Zürich daalde Roche 5,7 procent na tegenvallende onderzoeksresultaten van een nieuw kankermedicijn van de Zwitserse farmaceut. Swedish Match steeg bijna 9 procent in Stockholm. De Zweedse producent van rookvrije tabak is akkoord gegaan met een overnamebod van dik 15 miljard euro door de Amerikaanse sigarettenfabrikant Philip Morris.

De euro was 1,0561 dollar waard, tegen 1,0541 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 102,68 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder op 105,24 dollar per vat.