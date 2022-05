Slecht recyclebare verpakking kost bedrijven meer

Bedrijven die producten verpakken betalen aan het Afvalfonds een heffing, waarna het fonds verantwoordelijk is voor het inzamelen en recyclen ervan. Elk jaar worden de tarieven opnieuw vastgesteld. Algemeen directeur Hester Klein Lankhorst zegt te gaan onderzoeken of voor productverpakkingen van gerecycled plastic een nog lager tarief kan gaan gelden. ‘Hoe beter gerecycled plastic kan worden gebruikt, hoe minder we afhankelijk zijn van (Russische) olie’, staat in een toelichting.

Het Afvalfonds is opgezet en wordt betaald door bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zoals ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie. Die bedrijven betalen een heffing per verpakking.