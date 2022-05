Eerste staking uit reeks in streekvervoer begint met 100 stakers

De eerste estafettestaking in het streekvervoer is woensdagochtend met zo’n honderd stakers begonnen in het noordoosten van het land. Bij de standplaatsen Oude Pekela, Stadskanaal en Emmen leggen werknemers woensdag het werk neer nadat een eerder eindbod in de cao-onderhandelingen door vakbond FNV werd afgewezen. De bond had de werkgevers tot vorige week dinsdag de tijd gegeven om met een nieuw bod te komen.