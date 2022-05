VodafoneZiggo verloor klanten door Verstappen-effect

Telecombedrijf VodafoneZiggo heeft in het eerste kwartaal klanten verloren bij zijn divisie voor vaste internet- en televisieaansluitingen. Dat komt voor het grootste deel door het verlies van de uitzendrechten op de Formule 1. Max Verstappen werd vorig jaar wereldkampioen in de hoogste raceklasse en trok een hoop kijkers. Die zijn deels overgestapt nu Ziggo de wedstrijden niet meer uitzendt.

Zonder die effecten was het verloop juist wat lager dan in eerdere kwartalen, geeft financieel directeur Ritchy Drost aan. Voor de financiën van VodafoneZiggo maakte dat klantenverlies weinig verschil, want het bedrijf was ook minder kwijt aan het maken van de F1-uitzendingen en de rechten.

Over het algemeen spreekt Drost van een solide kwartaal. Er kwamen meer mobiele abonnees bij en ook het aantal klanten dat zowel vast als mobiel afneemt steeg ook. Daar merkt VodafoneZiggo ook wel wat concurrentie van aanbieders van glasvezel, maar de mate waarin mensen overstappen is lager dan bij klanten die alleen internet of alleen mobiele telefonie afnemen.

Verder kondigde VodafoneZiggo al eerder aan de prijzen per 1 juli voor de meeste vaste abonnementen met 2 euro per maand te verhogen. Dat komt voor een groot deel omdat VodafoneZiggo veel meer geld kwijt is aan energie. "We hebben het risico wel een groot deel afgedekt, maar we zien de kosten ook stijgen", legt Drost uit. "Toch ben ik blij dat we de kostenstijging beperkt kunnen houden. Het is geen percentage van 8 of 9 procent geworden zoals de inflatie nu is."

De omzet van VodafoneZiggo bleef stabiel op net iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst steeg ten opzichte van een jaar eerder met iets meer dan 2 procent tot 480 miljoen euro.