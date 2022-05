Moederbedrijf Essent boekt minder winst door hoge inkoopprijzen

Het Duitse energieconcern E.ON, moederbedrijf van Essent, heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt ten opzichte van een jaar geleden. Hoewel consumenten flink meer moeten betalen voor hun elektriciteitsrekening, werd het nutsbedrijf zelf ook gedwongen om energie in te kopen tegen hogere prijzen.

E.ON sprak van een ‘turbulente marktomgeving’ en moest vooral duurder gas inkopen. De Europese gasprijs is flink gestegen als gevolg van de onzekerheid over de Russische gasleveringen door de oorlog in Oekraïne. Aardgas wordt gebruikt voor verwarming maar ook om elektriciteit op te wekken.

Ook moest het bedrijf miljoenen afschrijven op zijn investering in pijpleidingbedrijf Nord Stream. Het Russische gasconcern Gazprom heeft een meerderheidsbelang in de pijpleiding Nord Stream 1, die gas levert van Rusland naar Duitsland, terwijl E.ON een belang heeft van 15,5 procent.

Nettowinst

De winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen daalde afgelopen kwartaal met 360 miljoen euro tot 2,1 miljard euro. Het resultaat viel daarmee lager uit dan analisten hadden verwacht. De nettowinst zakte met 16 procent tot 679 miljoen euro.

Het bedrijf ligt volgens financieel bestuurder Marc Spieker wel op koers om de winstdoelstellingen voor dit jaar te bereiken. Bij de publicatie van de jaarcijfers gaf E.ON al aan voor 2022 te rekenen op een daling van het resultaat tot tussen de 7,6 miljard en 7,8 miljard euro.

Volgens de financiële topman zullen de huidige verstoringen op de energiemarkten Europa dwingen om nog sneller over te schakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russisch gas. Duitsland is voor meer dan de helft van zijn aardgas afhankelijk van Rusland en Europa voor ongeveer 40 procent.