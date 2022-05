Topman: haven Rotterdam krijgt meer en meer last van sancties

De Rotterdamse haven zal de impact van de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne meer en meer gaan voelen. Topman Allard Castelein van het havenbedrijf verwacht onder andere een aanzienlijke daling van de aanvoer van ruwe olie uit Rusland, zegt hij in een interview met Bloomberg TV.

De Rotterdamse haven begon de sancties in het midden van het eerste kwartaal te voelen. Volgens Castelein zullen de gevolgen in de loop van het jaar significanter zijn, zo laat hij weten.

Volgens het havenbedrijf wordt de omvangrijke import van energie, zoals olie en olieproducten, vloeibaar gemaakt gas (lng) en steenkool momenteel niet of nauwelijks geraakt door sancties. De export en overslag van containers lijdt al wel onder de onzekerheid als gevolg van de oorlog en de sancties. Volgens Castelein kost het ook tijd en mankracht om de ladingen van containers met bestemming Rusland te controleren. Daarbij stapelen de scheepscontainers met bestemming Rusland zich op. Het zou gaan om duizenden containers.

De aanvoer van Russische olie zal volgens de topman minder worden nu grote gebruikers hebben aangekondigd Russische olie in de ban te zullen doen. Evengoed wordt er momenteel nog altijd olie uit Rusland aangevoerd en verwerkt. ‘We hebben een daling gezien in het procesgedeelte, maar we hebben nog niet zo’n grote daling gezien op het handelsvlak’, aldus de topman.